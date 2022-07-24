Баринов — об ошибке Худякова: сильно расстроился. Отдаём все силы и получаем нелепый гол
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Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результативной ошибке вратаря Даниила Худякова в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2). Голкипер пропустил на 88-й минуте, но на 90+4-й железнодорожникам удалось сравнять счёт благодаря результативному удару через себя хавбека Константина Марадишвили.
«Скажу честно, я сильно расстроился, потому что тайм играли в меньшинстве, отдаём все силы и получаем такой нелепый гол. Если бы нам в девятку, между ног, под подмышкой забили, ничего страшного не случилось бы. Я сильно расстроился. Но ничего, дай бог, что хорошо получилось, сравняли и закончили матч ничьей», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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