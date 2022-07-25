Хави попросил Лапорту вернуть Лионеля Месси в «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави попросил президента клуба Жоана Лапорту вернуть в команду аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, сообщает Sport.es.
По информации источника, главный тренер каталонского клуба рассчитывает на возвращение аргентинца после окончания его действующего соглашения с французским клубом. Сейчас контракт Месси и «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23, но он может быть продлён ещё на один сезон.
Напомним, Лионель Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год, после чего покинул каталонский клуб и на правах свободного агента перешёл в «ПСЖ».
Лионель Месси — рекордсмен по количеству «Золотых мячей». Аргентинец является его семикратным обладателем.
Месси играет в мяч со своими детьми:
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