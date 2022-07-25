Аленичев желает видеть Мостового в следующем матче легенд «Зенита» и «Спартака»

Бывший главный тренер и полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил желание увидеть бывшего полузащитника столичной команды Александра Мостового в следующем матче легенд «Зенит» – «Спартак».



«Пригласим ли мы Александра Мостового? Конечно, мы бы хотели видеть его в сентябре. В прошлый раз мы тоже хотели его пригласить, ребята ему звонили, но почему-то он не отвечал», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».



Напомним, встреча ветеранов «Зенита» и «Спартака», состоявшаяся 8 июля, за день до финала Суперкубка России, завершилось победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.



Мостовой завершил карьеру в 2005 году. Он выступал за такие иностранные клубы, как «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». Всего на его счету 505 матчей в различных лигах, в которых он отметился 140 забитыми мячами и 26 результативными передачами.