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ЦСКА пожелал удачи Кристияну Бистровичу в Италии

ЦСКА пожелал удачи Кристияну Бистровичу в Италии
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ЦСКА пожелал удачи хорватскому полузащитнику Кристияну Бистровичу в «Лечче». Футболист взят в аренду с возможностью выкупа.

«Желаем Кристияну успехов в Италии!», – заявили в пресс-службе «армейцев».

Бистрович прибыл в Лечче вчера вечером, а сегодня, 25 июля, пройдёт медосмотр.

«Лечче» планирует укрепить свой состав для выполнения задачи по сохранению прописки в Серии А по итогам будущего сезона.

Напомним, Бистрович выступал за ЦСКА с января 2018 года. Часть прошлого сезона хорватский футболист провёл в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды. В чемпионате Турции Бистрович сыграл в 20 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

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