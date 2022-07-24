«Лечче» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича

Итальянский футбольный клуб «Лечче» объявил о переходе 24-летнего полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича. Футболист взят в аренду с возможностью выкупа. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бистрович прибудет в Лечче сегодня вечером, а завтра, 25 июля, пройдёт медосмотр.

«Лечче» планирует укрепить свой состав для выполнения задачи по сохранению прописки в Серии А по итогам будущего сезона.

Напомним, Бистрович выступал за ЦСКА с января 2018 года. Часть прошлого сезона хорватский футболист провёл в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды. В чемпионате Турции Бистрович сыграл в 20 матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.