Президент Серии А заявил, что начало чемпионата находится под угрозой из-за жары

Лоренцо Казини, являющийся президентом итальянской Серии А, заявил, что начало сезона может осложниться из-за аномально высокой температуры воздуха на территории страны.
«Будет трудно начать сезон 13 августа. Первая проблема связана с климатом, потому что, если нынешние температуры сохранятся, будет очень сложно начать сезон в указанную дату. Второй момент в том, что этот сезон будет сам по себе необычным из-за паузы, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре», — приводит слова Казани Football Italia.
Напомним, по итогам прошлого сезона победителем Серии А стал «Милан». Второе место в чемпионате занял «Интер», третьим был «Наполи», четвёртое место занял «Ювентус».
По сообщениям различных СМИ, температура воздуха в некоторых регионах Италии превышает 40 °C.
Полицейские были в шоке от задержания игрока «Милана» Бакайоко.
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