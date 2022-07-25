Дриусси отметился дублем в матче МЛС и вернулся в лидеры гонки бомбардиров

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси, ранее выступавший за «Зенит», забил очередные голы за свой клуб и вновь вышел в лидеры гонки бомбардиров МЛС.



Себастьян отличился в матче «Остин» — «Нью-Йорк Ред Буллс» (3:4), проходившем в ночь на 25 июля мск, и записал в свой актив 12-й и 13-й голы в нынешнем сезоне. 13 мячей также на счету нападающего «Нью-Йорк Сити» Валентина Кастелланоса. Таким образом, Себастьян делит первое место по количеству голов с указанным футболистом.



«Остин» располагается на втором месте турнирной таблицы МЛС, имея в своём активе 41 очко. Лидером соревнований на данный момент является «Лос-Анджелес», набравший 45 очков.

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