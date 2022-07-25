Звезда женской сборной Швеции пропустила тренировку перед полуфиналом ЧЕ. Причину скрывают

Нападающая сборной Швеции Косоваре Асллани пропустила тренировку в преддверии полуфинального матча женского чемпионата Европы со сборной Англией. Помощник главного тренера команды Магнус Викман отказался комментироваться причину отсутствия 32-летней футболистки.
«Я не хочу комментировать эту ситуацию. Я не решусь ответить, сможет она сыграть с Англией или нет, но надеюсь, что да», — приводит слова Викмана Exspessen.
Сообщается, что к тренировкам с командой приступила Эмма Куллберг Няня Шарлотта. Защитница пропустила всю прошлую неделю из-за положительного теста на коронавирус. Кроме Асллани, на тренировке сборной Швеции отсутствовали Йонна Андерссон, Хедвиг Линдаль и Оливия Шуг.
Матч Англия — Швеция состоится завтра, 26 июля, на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Начало: 22:00 мск.
- 25 июля 2022
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