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Хави попросил Френки де Йонга пойти на понижение зарплаты на 50%

Хави попросил Френки де Йонга пойти на понижение зарплаты на 50%
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави на встрече с голландским полузащитником Френки де Йонгом попросил его сократить зарплату на 50%, чтобы тот остался в клубе. Об этом сообщает издание AS.

Хави объяснил игроку суровое положение клуба: если игрок хочет остаться в команде, ему нужно будет пойти на понижение зарплаты в два раза. Также главный тренер отметил, что видит игрока частью строящегося проекта. Сообщается, что игрок и тренер покинули встречу довольные. Де Йонг с пониманием отнесся к экономическим проблемам.

Если полузащитник не пойдет на понижение зарплаты, то клуб не заявит его на следующий сезон из-за потолка зарплат и, скорее всего, игрок будет вынужден покинуть клуб.

Френки де Йонгом уже долгое время интересуется «Манчестер Юнайтед», в частности главный тренер команды Эрик тен Хаг.

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