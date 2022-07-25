Бастони: у меня никогда не было никаких сомнений, я всегда хотел остаться в «Интере»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони высказался о слухах, связывающих его с «Тоттенхэмом».
«У меня никогда не было никаких сомнений, я всегда хотел остаться в «Интере». У меня прекрасные отношения с партнёрами по команде, клубом, я люблю Милан, не вижу причин уходить. Я также надеюсь, что Шкриньяр останется в команде, мы очень нуждаемся в нём», — приводят слова Бастони La Gazzetta dello Sport.
В прошлом сезоне Алессандро провёл в составе «Интера» 31 матч, в котором отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 60 млн. В составе чёрно-синих защитник стал победителем чемпионата Италии сезона-2020/2021, Кубка Италии сезона-2021/2022, а также Суперкубка Италии-2022. В составе сборной Италии Бастони стал победителем чемпионата Европы-2022.
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