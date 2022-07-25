Футболист «Торпедо» Караев: команде надо вылазить. Матч с «Динамо» проиграли за 15 минут

Нападающий «Торпедо» Давид Караев прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:4) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«После двух туров «Торпедо» находится внизу турнирной таблицы. Надо вылазить из нынешней ситуации, что-то исправлять. Что в первой игре с «Сочи» у нас было 30 минут хорошего футбола, что с «Динамо». Первую игру проиграли за две минуты, матч с «Динамо» — за 15 минут. Тяжело возвращаться в игру после 2:0, 3:0. Будем что-то делать, вылазить.



У «Торпедо» нет голов, потому что нет моментов. Пока мы тяжело создаём моменты. А то, что создаём — не забиваем. При счёте 0:0 с «Сочи» были моменты, да и с «Динамо» тоже. В таких играх не будет стопроцентных шансов и моментов, надо выжимать максимум из того, что есть, работать над реализацией. Эту проблему нужно решать общими командными действиями», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Торпедовцы начали сезон с двух поражений от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). 27-летний Караев перешёл в команду перед стартом нынешней кампании.