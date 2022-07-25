Футболист «Торпедо» Караев: мы не будем командой, по которой все будут легко проходиться

Нападающий «Торпедо» Давид Караев считает, что московская команда не будет легким соперником для клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
\«Мы верим, что «Торпедо» не будет командой, по которой все будут легко проходиться. Со следующего тура «Торпедо» начнёт набирать очки. Я больше, чем уверен, мы это сделаем. После игры с «Динамо» у нас в раздевалке был немного неприятный разговор между собой. Нам всем надо задуматься, как играть дальше и зарабатывать очки. Что было, комментировать не хочется. Это я больше так сказал, что состоялся разговор. Команде нельзя так безвольно проигрывать», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Торпедовцы начали сезон с двух поражений от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). 27-летний Караев перешёл в команду перед стартом нынешней кампании.
- 25 июля 2022
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