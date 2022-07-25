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«Машук-КМВ» представил комплект формы на новый сезон

«Машук-КМВ» представил комплект формы на новый сезон
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«Машук-КМВ» представил новый комплект формы на сезон-2022/2023, который команда проведёт во Второй лиге.

Новый домашний комплект российско-итальянского бренда Rasatello выполнен в цветах российского триколора. Комплект представляет из себя сине-белые капли, стекающие по красной форме. На форме располагается логотип команды и название бренда. Выездной комплект выполнен в белых тонах с красными полосами, изображающими горы Пятигорска.

Фото: Официальная группа «Вконтакте» ФК «Машук-КМВ»

«Машук» проведёт следующий матч в субботу, 30 июля, с новороссийским клубом «Черноморец», выступающем во второй лиге. Главным тренером пятигорской команды является россиянин Константин Галкин. Встреча начнётся в 17:00 мск на стадионе «Центральный» города Пятигорск.

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