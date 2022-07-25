«Машук-КМВ» представил комплект формы на новый сезон

«Машук-КМВ» представил новый комплект формы на сезон-2022/2023, который команда проведёт во Второй лиге.
Новый домашний комплект российско-итальянского бренда Rasatello выполнен в цветах российского триколора. Комплект представляет из себя сине-белые капли, стекающие по красной форме. На форме располагается логотип команды и название бренда. Выездной комплект выполнен в белых тонах с красными полосами, изображающими горы Пятигорска.
Фото: Официальная группа «Вконтакте» ФК «Машук-КМВ»
«Машук» проведёт следующий матч в субботу, 30 июля, с новороссийским клубом «Черноморец», выступающем во второй лиге. Главным тренером пятигорской команды является россиянин Константин Галкин. Встреча начнётся в 17:00 мск на стадионе «Центральный» города Пятигорск.
- 25 июля 2022
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:28
-
13:25
-
13:24
-
13:23
-
13:14
-
13:08
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:21
-
12:19
-
12:18
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:45
-
11:44
-
11:37
-
11:19