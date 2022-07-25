Хвича Кварацхелия рассказал о первых неделях в «Наполи»

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о своих первых неделях в неаполитанском клубе.

«Мне сказали, что сначала я должен выучить неаполитанский, а потом итальянский. Я выучил всего несколько слов, но у меня в команде есть хорошие учителя, которые могут мне помочь. Я уже узнал о кулинарии, пицце, моцарелле и кофе.

Партнёры по команде приняли меня очень хорошо. Все меня любят. Всего за несколько недель они помогли мне почувствовать себя как дома, они приняли меня как родного», — приводит слова Кварацхелии Il Mattino.

Напомним, Кварацхелия на протяжении трёх сезонов выступал за казанский «Рубин». В конце марта клуб объявил, что соглашение с футболистом приостановлено. Хвича подписал контракт с батумским «Динамо» на два года, провёл там 11 матчей и забил восемь голов, а в июле перешёл в «Наполи».