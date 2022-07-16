Кварацхелия на презентации в «Наполи»: уехал из России, потому что были свои причины

Экс-вингер казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия представлен в качестве игрока итальянского «Наполи». На пресс-конференции его спросили, почему было принято решение об отъезде из России, а также о мотивации выступать в Серии А и словах Лучано Спаллетти по поводу того, что грузин способен заменить Лоренцо Инсинье.



«Не хочу отвечать на вопросы о политике и о том, что происходит. По какой причине покинул Россию? Я уехал в свою страну, чтобы двигаться вперёд. Ушёл потому, что у меня были свои причины. Я очень мотивирован играть за «Наполи», рад быть в этом великом клубе. Замена Инсинье? Нет, я пришёл не в качестве замены для него. Я здесь, чтобы быть самим собой. Получив предложение от «Наполи», не раздумывая сказал «да». И это был правильный выбор. Я здесь, чтобы выложиться по полной и показать всем, кем являюсь. Что будет написано на футболке? Хотелось бы, чтобы фамилия полностью, но в случае чего можно и Квара», – цитирует Кварацхелию портал Il Napolista.



Напомним, Кварацхелия на протяжении трёх сезонов выступал за казанский «Рубин». В конце марта клуб объявил, что соглашение с футболистом приостановлено. Хвича подписал контракт с батумским «Динамо» на два года, провёл там 11 матчей и забил 8 голов, а в июле перешёл в «Наполи».