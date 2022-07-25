Алехандро Домингес: уверен, что «Зенит» продолжит занимать первые места

Бывший полузащитник «Зенита» Алехандро Домингес поделился мнением о нынешнем составе петербургского клуба.

«У «Зенита» отличный подбор игроков, есть совершенно потрясающие футболисты. Впереди у клуба много работы в этом сезоне, но петербуржцы всегда сражаются за все трофеи, и я уверен, что они продолжат занимать первые места. Это точно!», — приводит слова Домингеса официальный сайт «Зенита».

Болельщики «Зенита» помнят Домингеса по спасению в матче с «Сатурном» в Раменском, позволившее удержать победу матче и чемпионство в России в 2007 году.

41-летний Домингес выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2009 год, придя из «Рубина». Он провёл за команду 64 матча, забив 10 голов и отдав 15 результативных передач. Спустя два года выступлений за петербургский клуб Алехандро вернулся в Казань.