Алехандро Домингес: прыжок в Раменском снился мне множество раз

Бывший полузащитник «Зенита» Алехандро Домингес поделился воспоминаниями о чемпионском матче «Зенита» с «Сатурном» в Раменском в 2007 году.

«За прошедшие годы прыжок в Раменском снился мне множество раз! Это было что-то невероятное, я ведь никогда до этого так не прыгал и не играл так головой. Честное слово! Тот день стал совершенно особенным моментом моей жизни. Каждый раз я вспоминаю его с самыми теплыми чувствами», — приводит слова Домингеса официальный сайт «Зенита».

Болельщики «Зенита» помнят Домингеса по спасению в матче с «Сатурном» в Раменском, позволившее удержать победу в матче и чемпионство в России в 2007 году.

41-летний Домингес выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2007 по 2009 год, проведя за команду 64 матча, забив 10 голов и отдав 15 результативных передач. Алехандро пришёл в «Зенит» из «Рубина», а спустя два года также ушёл в казанскую команду.