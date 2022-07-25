Рашфорд доволен первой предсезонной подготовкой с Эриком тен Хагом

Английский нападающий Маркус Рашфорд «Манчестер Юнайтед» признался, что очень доволен предсезонной подготовкой с новым главным тренером команды Эриком тен Хагом.

«Для нас, безусловно, важно иметь полностью подготовленный состав, который готов к началу сезона. Лично для меня бесценно иметь предсезонную подготовку, которая у меня была. Иногда я не замечаю это, потому что обычно мы играем в игры летом и тому подобное, так что следующий сезон просто переходит в предыдущий.

В этом году у меня было время травмироваться, отдохнуть и восстановиться умственно и физически. Сейчас я чувствую себя в форме, чувствую себя сильным и очень счастливым. Рад, что мне удалось это сделать», — приводит слова Рашфорда издание Mirror.