Месси разозлился на Серхио Рамоса за фол на тренировке «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был зол на защитника команды Серхио Рамоса за фол на тренировке, который испанский футболист совершил на аргентинце. Однако Рамосу удалось успокоить Месси и занятие парижан продолжилось в штатном режиме.

35-летний Месси перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента летом 2021 года. В 34 матчах за команду Лионель забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Всю карьеру футболист провёл в «Барселоне» — в главном сопернике мадридского «Реала», за который долгое время играл Рамос.

36-летний Рамос также перешёл свободным агентом в «ПСЖ» год назад. Из-за травм Серхио принял участие лишь в 13 матчах за команду, в которых забил два гола и заработал жёлтую и красную карточки.