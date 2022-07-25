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Месси разозлился на Серхио Рамоса за фол на тренировке «ПСЖ»

Месси разозлился на Серхио Рамоса за фол на тренировке «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси был зол на защитника команды Серхио Рамоса за фол на тренировке, который испанский футболист совершил на аргентинце. Однако Рамосу удалось успокоить Месси и занятие парижан продолжилось в штатном режиме.

35-летний Месси перешёл в «ПСЖ» в статусе свободного агента летом 2021 года. В 34 матчах за команду Лионель забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Всю карьеру футболист провёл в «Барселоне» — в главном сопернике мадридского «Реала», за который долгое время играл Рамос.

36-летний Рамос также перешёл свободным агентом в «ПСЖ» год назад. Из-за травм Серхио принял участие лишь в 13 матчах за команду, в которых забил два гола и заработал жёлтую и красную карточки.

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