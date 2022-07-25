Хохлов считает негодяем Варелу, который самовольно покинул «Динамо»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию вокруг самовольного отъезда из команды защитника бело-голубых Гильермо Варелы.
«Естественно, когда на игрока рассчитывают, а он уходит — это потеря для команды. Однако если человек поступает таким образом, то нужно просто забыть про него, а при подписании последующих контрактов вносить в соглашения какие-то пункты во избежание подобных ситуаций. А вообще, избавились от негодяя — и хорошо. Видимо, так и должно быть.
При этом за него платили деньги, то есть просто так отпускать его не совсем верно. Хочешь покинуть команду — окей, садись за стол переговоров и решайте вопрос в цивилизованной форме, а не сбегай ночью», — приводит слова Хохлова Legalbet.
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