Хохлов считает негодяем Варелу, который самовольно покинул «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию вокруг самовольного отъезда из команды защитника бело-голубых Гильермо Варелы.

«Естественно, когда на игрока рассчитывают, а он уходит — это потеря для команды. Однако если человек поступает таким образом, то нужно просто забыть про него, а при подписании последующих контрактов вносить в соглашения какие-то пункты во избежание подобных ситуаций. А вообще, избавились от негодяя — и хорошо. Видимо, так и должно быть.

При этом за него платили деньги, то есть просто так отпускать его не совсем верно. Хочешь покинуть команду — окей, садись за стол переговоров и решайте вопрос в цивилизованной форме, а не сбегай ночью», — приводит слова Хохлова Legalbet.