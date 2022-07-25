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Сергей Юран рассказал, как «Химки» отпраздновали сохранение прописки в РПЛ

Сергей Юран рассказал, как «Химки» отпраздновали сохранение прописки в РПЛ
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как команда отметила сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.

«На первой тренировке после возвращения я сказал ребятам: «Сейчас мы все будем таскать рояль, а когда решим задачу, откроем его и сыграем». Вот Глушаков и забронировал бар с белым роялем (смеётся). Хорошо посидели, правда, на рояле никто не играл — не умеем», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, подмосковная команда играла в стыковых матчах чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск». Первая встреча завершилась победой хабаровского клуба со счётом 1:0, однако в ответной встрече «Химки» разгромили соперника (3:0).

«Химки» после двух туров занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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