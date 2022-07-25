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Юран — о конфликте Лантратова с болбоем: даже Черенков не сдержался бы

Юран — о конфликте Лантратова с болбоем: даже Черенков не сдержался бы
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал конфликт голкипера команды Ильи Лантратова с болбоем, произошедший во время первого стыкового матча чемпионата России с клубом «СКА-Хабаровск» (0:1). Специалист назвал реакцию вратаря естественной, а также рассказал, как защитник Гия Григалава отреагировал на дисквалификацию после той встречи.

«Я пересмотрел все эти эпизоды и могу сказать, что эта провокация с болбоем готовилась заранее. После первого тайма мы проигрывали 0:1. Зная мой характер и стиль игры «Химок», логично было бы предположить, что весь второй тайм мы будем атаковать. Соответственно, почти все журналисты и фотокорреспонденты пошли за ворота «СКА-Хабаровск». Но сотрудник пресс-службы остался за воротами «Химок». Думаете, просто так? Болбой-подросток по ходу матча несколько раз не давал Илье мяч, а парень с камерой стоял наготове. То, что Лантратов не выдержал и пошёл отбирать мяч, естественно в этой ситуации. Как только он подбежал к нему, тут же включилась камера, которая засняла, как этот болбой делает невероятные кульбиты. Там уже и у Григалавы сдали нервы. Это была провокация, которая удалась. В СКА понимали, что по-спортивному им с «Химками» тягаться будет сложно, поэтому решили использовать методы со звонками в номера игроков и болбоем. Спасибо КДК, что трезво оценили ситуацию и не наказали Илью. Я с ним давно работаю, агрессии у него никогда не проскакивало. Это было спортивное кипение. При этом Илья же его не бил, а просто забрал мяч.

Лантратов очень сильно переживал, что пропустит ответную игру. Как и Григалава. Гиа в момент, когда КДК объявил своё решение, от злости и обиды, что его дисквалифицировали, чуть не порвал на себе футболку. Футбол — эмоциональная игра. Вспомните, как Кантона с двух ног прыгал в болельщика. Понятно, что такие ситуации недопустимы. Но я не уверен, что даже самый флегматичный футболист выдержал бы в такой ситуации. Даже Фёдор Черенков, святой человек — царствие небесное — если бы его так довели, уверен, не сдержался бы», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, во время стыковой встречи Лантратов толкнул болбоя, после чего юноша оказался на земле. Позже стороны уладили конфликт.

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