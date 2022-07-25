Невилл посоветовал де Йонгу подать в суд на «Барселону»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл посоветовал полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу обратиться в суд. Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев Хави попросил нидерландского футболиста пойти на сокращение зарплаты на 50%.
«Де Йонгу стоит подать в суд на «Барселону», и все футболисты должны поддержать его. Клуб, который тратит целые состояния на новых футболистов и не платит деньги тем, у кого есть контракт, нарушает закон. FIFPro должна приложить все усилия, чтобы разобраться в этой ситуации», — написал Невилл на своей странице в социальных сетях.
Сообщалось, что если полузащитник не пойдёт на понижение зарплаты, то клуб не заявит его на следующий сезон из-за потолка зарплат и, скорее всего, игрок будет вынужден покинуть клуб. Френки де Йонгом уже долгое время интересуется «Манчестер Юнайтед», в том числе главный тренер команды Эрик тен Хаг.
- 25 июля 2022
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