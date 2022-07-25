Арбитр Федотов: «Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение. Там теперь устроят цирк

Российский арбитр Игорь Федотов высказался об обращении «Краснодара» в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу спорных эпизодов, произошедших в матче второго тура чемпионата России со «Спартаком» (1:4).

«Краснодар» поставил ЭСК в неловкое положение – папа Левникова входит в комитет и участия не примет, так же, как и Гвардис – инспектор матча. Там теперь устроят цирк по отмазыванию Левникова, пойдут от обратного: скажут, что был правильно назначен 11-метровый, а дальше будут выбирать – либо признают неправильным удаление Черникова и отменят красную карточку, либо признают руку Мартинса. Что касается локтя Соболева, то его тоже надо будет признавать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.