Шунин оценил игру молодых защитников Сазонова и Кутицкого в матче с «Торпедо»

Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об игре защитников Сабы Сазонова и Александра Кутицкого в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (4:0).

«Игра Сазонова и Кутицкого? Саба и Кутя – два молодых защитника, им сейчас точно непросто, но с каждым матчем они чувствуют себя увереннее. Мы общались до игры – я сказал, что буду подсказывать по позиции, как лучше открываться и принимать мяч. Старался их поддерживать. У ребят всё получилось – надеюсь, что игра на ноль ещё придаст им сил и эмоций», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Факелом». Матч состоится 30 июля.