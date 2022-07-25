Шунин оценил игру молодых защитников Сазонова и Кутицкого в матче с «Торпедо»
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Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением об игре защитников Сабы Сазонова и Александра Кутицкого в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Торпедо» (4:0).
«Игра Сазонова и Кутицкого? Саба и Кутя – два молодых защитника, им сейчас точно непросто, но с каждым матчем они чувствуют себя увереннее. Мы общались до игры – я сказал, что буду подсказывать по позиции, как лучше открываться и принимать мяч. Старался их поддерживать. У ребят всё получилось – надеюсь, что игра на ноль ещё придаст им сил и эмоций», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В следующем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Факелом». Матч состоится 30 июля.
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