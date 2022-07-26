Мостовой: после двух туров не вижу никого сильнее «Спартака», но Абаскаль для меня — никто

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре московского клуба и его главном тренере Гильермо Абаскале.

«По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть всё нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он – никто и останется никем.

Чемпионство в РПЛ? Ну, будет здорово, порадуемся за «Спартак». Но выше Абаскаля я никогда ставить не буду. Тут ситуация сложилась: нет ни еврокубков, ни сборной, ничего нет», — приводит слова Александра Мостового Metaratings.

Напомним, в первых двух турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал четыре очка, сыграв в ничью с «Ахматом» (1:1) и разгромив «Краснодар» (4:1).

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