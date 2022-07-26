«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать решения арбитра в игре со «Спартаком»

«Краснодар» сделал запрос в ЭСК РФС с просьбой разобрать судейские решения Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата России со «Спартаком» (4:1), сообщает Sport24.

Отмечается, что речь идёт о трёх эпизодах матча – непоказанной второй желтой карточкой Александру Соболеву на 32-й минуте, незафиксированной игре рукой хавбека Кристофера Мартинса перед голом Романа Зобнина и удалении Александра Черникова на 37-й минуте.

На матче работала бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его помощники — Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Напомним, в матче третьего тура РПЛ «Спартак» в воскресенье, 31 июля, дома сыграет с «Оренбургом». «Краснодар» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом», игра пройдёт в пятницу, 29 июля.