«Барселона» может приобрести защитника «Сельты»

Левый защитник «Сельты» Хавьер Галан может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает Галана в качестве замены Маркосу Алонсо, с трансфером которого возникли сложности, заключающиеся в нежелании «Челси» отпускать футболиста в «Барселону» из-за её вмешательства в переговоры по переходу Жюля Кунде из «Севильи».

Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави очень высоко оценивает профессиональные качества Галана и хотел бы видеть его в своём составе.

Источник также сообщает, что «Сельта» не заинтересована в продаже защитника и может согласиться расстаться с ним только в том случае, если «Барселона» выплатит сумму отступных за футболиста в размере € 18 млн.

Контракт 27-летнего Хавьера Галана с «Сельтой» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в € 12 млн.

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