Романо: сделка по Мукиэле между «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» завершена

Сделка по переходу 24-летнего защитника сборной Франции Норди Мукиэле из «РБ Лейпциг» в «ПСЖ» завершена, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.
Все необходимые бумаги оформлены и подписаны клубами. Официальное объявление последует после подписания игроком контракта с «ПСЖ».
Ранее Мукиэле опубликовал прощальный пост для болельщиков «Лейпцига».
Летом 2018-го года Мукиэле перешёл в «Лейпциг» из французского «Монпелье» за € 16 млн. За немецкий клуб защитник провёл 145 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 20 млн.
В это воскресенье, 31 июля, «ПСЖ» начнёт новый сезон матчем за Суперкубок с «Нантом». Во встрече первого тура Лиги 1 парижане сыграют с «Клермоном».
- 26 июля 2022
-
09:49
-
09:49
-
09:35
-
09:27
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:52
-
08:42
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
08:03
-
07:47
-
07:36
-
07:33
-
07:30
-
07:08
-
07:03
-
06:36
-
06:36
-
06:32
-
06:24
-
06:23
-
06:02
-
06:02
-
05:49
-
05:42
-
05:33
-
05:19
-
04:59
-
04:47
-
04:33
-
04:14
-
04:02