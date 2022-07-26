Романо: сделка по Мукиэле между «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» завершена

Сделка по переходу 24-летнего защитника сборной Франции Норди Мукиэле из «РБ Лейпциг» в «ПСЖ» завершена, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Все необходимые бумаги оформлены и подписаны клубами. Официальное объявление последует после подписания игроком контракта с «ПСЖ».

Ранее Мукиэле опубликовал прощальный пост для болельщиков «Лейпцига».

Летом 2018-го года Мукиэле перешёл в «Лейпциг» из французского «Монпелье» за € 16 млн. За немецкий клуб защитник провёл 145 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 20 млн.

В это воскресенье, 31 июля, «ПСЖ» начнёт новый сезон матчем за Суперкубок с «Нантом». Во встрече первого тура Лиги 1 парижане сыграют с «Клермоном».