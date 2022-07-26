Мукиэле попрощался с «РБ Лейпциг» перед завершением перехода в «ПСЖ»

24-летний французский защитник Норди Мукиэле опубликовал прощальный пост для болельщиков немецкого «РБ Лейпциг» перед завершением перехода в «Пари Сен-Жермен».
«Дорогая семья «РБ Лейпциг»! Я хотел поблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали. Вы заставили меня почувствовать себя как дома с самого первого дня моего прибытия, и сегодня я уезжаю с тяжёлым сердцем. Я хочу поблагодарить всех работников клуба, которые ежедневно помогали нам достигать наших целей. История, которую мы построили, также принадлежит вам. Мои братья по клубу – давайте сохраним это наследие! Тренеры и персонал, которые у меня были в течение этих четырёх сезонов, – спасибо! Именно с вами я раскрылся с наилучшей стороны. Я стал лучше не только как игрок, но и как человек, я смог осуществить некоторые из своих личных желаний также благодаря вам. Спасибо всем! Ваш Джокер, Норди», — гласит публикация Мукиэле в одной из социальных сетей.
Отметим, что согласно информации различных СМИ, Мукиэле уже отправился на медицинский осмотр перед завершением перехода в «ПСЖ».
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