РПЛ поставила «Динамо» на второе место в обновлённой турнирной таблице

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в телеграм-канале опубликовала обновлённую турнирную таблицу по итогам двух туров. «Динамо», набравшее четыре очка, поставлено на второе место, выше, чем «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Ахмат», из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
При этом в регламенте РПЛ прописано следующее:
В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:
— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
«Зенит» уже успел провести свой матч с «Химками» (1:1), а «Спартак» — с «Ахматом» (1:1). «Динамо» ни с кем из этих команд не играло.
Если пункт «по результатам очных матчей» не действует, так как все команды, набравшее одинаковое количество очков, не провели между собой игр, тогда позиция в таблице должна определяться по количеству побед или разнице мячей. Однако «Сочи» (0 побед, разница мячей -1) располагается в турнирной таблице выше, чем «Оренбург» (0 побед, разница мячей +1).
- 26 июля 2022
-
12:55
-
12:54
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:35
-
10:29
-
10:24
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:49
-
09:49
-
09:35
-
09:27
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:52
-
08:42