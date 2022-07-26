Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ поставила «Динамо» на второе место в обновлённой турнирной таблице

РПЛ поставила «Динамо» на второе место в обновлённой турнирной таблице
Комментарии

Российская Премьер-Лига (РПЛ) в телеграм-канале опубликовала обновлённую турнирную таблицу по итогам двух туров. «Динамо», набравшее четыре очка, поставлено на второе место, выше, чем «Химки», «Зенит», «Спартак» и «Ахмат», из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

При этом в регламенте РПЛ прописано следующее:

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице чемпионата определяются:

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

«Зенит» уже успел провести свой матч с «Химками» (1:1), а «Спартак» — с «Ахматом» (1:1). «Динамо» ни с кем из этих команд не играло.

Если пункт «по результатам очных матчей» не действует, так как все команды, набравшее одинаковое количество очков, не провели между собой игр, тогда позиция в таблице должна определяться по количеству побед или разнице мячей. Однако «Сочи» (0 побед, разница мячей -1) располагается в турнирной таблице выше, чем «Оренбург» (0 побед, разница мячей +1).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022