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Sky Sports: экс-тренер «Ахмата» Яя Туре назначен в академию «Тоттенхэма»

Sky Sports: экс-тренер «Ахмата» Яя Туре назначен в академию «Тоттенхэма»
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Бывший ивуарийский полузащитник Яя Туре назначен тренером в академию лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sky Sports в «Твиттере».

39-летний Туре завершил игровую карьеру в 2019 году. Яя выступал за донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако», «Манчестер Сити» и китайский «Циндао Хайню». Четырежды Туре признавался игроком года в Африке, выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и Кубок африканских наций со сборной Кот-д’Ивуара. Всего полузащитник за игровую карьеру выиграл 18 трофеев.

С февраля по май 2021 года Туре был ассистентом главного тренера в донецком «Олимпике». С июня по декабрь того же года он занимал аналогичную должность в «Ахмате».

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