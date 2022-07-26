Sky Sports: экс-тренер «Ахмата» Яя Туре назначен в академию «Тоттенхэма»

Бывший ивуарийский полузащитник Яя Туре назначен тренером в академию лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sky Sports в «Твиттере».

39-летний Туре завершил игровую карьеру в 2019 году. Яя выступал за донецкий «Металлург», «Олимпиакос», «Монако», «Манчестер Сити» и китайский «Циндао Хайню». Четырежды Туре признавался игроком года в Африке, выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной» и Кубок африканских наций со сборной Кот-д’Ивуара. Всего полузащитник за игровую карьеру выиграл 18 трофеев.

С февраля по май 2021 года Туре был ассистентом главного тренера в донецком «Олимпике». С июня по декабрь того же года он занимал аналогичную должность в «Ахмате».

Нигерийские футболисты «спалились» на договорном матче. Видеоролик: