Мостовой — о Глушакове: тоже говорил, что хочу в «Спартак». Только никто не позвонил

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова 35-летнего полузащитника «Химок» Дениса Глушакова о готовности вернуться в стан красно-белых.
«То, что говорит — правильно делает. Что здесь такого? Нелогично говорить о том, усилил бы он «Спартак» или нет. Он в команде, ему 35. У него ещё контракт на год или два. Когда я заканчивал за границей, тоже говорил, что хочу в «Спартак». Только что-то мне никто не позвонил ни разу и не сказал. Я мог в 35 лет тоже вернуться и поиграть ещё года два или три.
Денису лучше пожелать успехов в «Химках». Он — лидер команды. В прошлом сезоне забил 11 мячей — у нас далеко не все нападающие столько забивают. В «Спартаке» он точно не испортил бы картину. Но там шесть человек на две позиции», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 июля 2022
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