Дрис Мертенс может вернуться в «Наполи»

Бывший нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может подписать новый контракт с неаполитанцами, если ему не удастся найти новый клуб за пределами Италии, сообщает Tuttosport.
Мертенс является свободным агентом, и ожидалось, что в ближайшее время он подпишет контракт с новым клубом.
Стало известно, что Мертенс хочет получать € 4 млн в год и, если ни один другой клуб за пределами Италии не предложит ему таких условий, он может подписать новый контракт с «Наполи» на сумму € 2,4 млн в год.
Контракт 33-летнего Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. С тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. С 2011 года Мертенс вызывается в национальную команду Бельгии.
- 26 июля 2022
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:18
-
15:17
-
14:56
-
14:55
-
14:49
-
14:37
-
14:27
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
13:51
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:28
-
13:17
-
13:04
-
13:01
-
13:01
-
12:55
-
12:54
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
12:00