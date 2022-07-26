Дрис Мертенс может вернуться в «Наполи»

Бывший нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может подписать новый контракт с неаполитанцами, если ему не удастся найти новый клуб за пределами Италии, сообщает Tuttosport.

Мертенс является свободным агентом, и ожидалось, что в ближайшее время он подпишет контракт с новым клубом.

Стало известно, что Мертенс хочет получать € 4 млн в год и, если ни один другой клуб за пределами Италии не предложит ему таких условий, он может подписать новый контракт с «Наполи» на сумму € 2,4 млн в год.

Контракт 33-летнего Мертенса с «Наполи» истёк в конце сезона-2021/2022. Игрок выступал за итальянскую команду с 2013 года. С тех пор нападающий забил 148 голов и отдал 90 результативных передач в 397 матчах. С 2011 года Мертенс вызывается в национальную команду Бельгии.