У нападающей сборной Германии ковид. Она пропустит полуфинал Евро с Францией

Нападающая национальной команды Германии и мюнхенской «Баварии» Клара Бюль пропустит полуфинальную встречу чемпионата Европы с Францией. Она сдала положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Нападающая сейчас находится в изоляции, однако пока у неё не было никаких симптомов заболевания. Остальные футболистки, а также представители тренерского штаба Германии получили отрицательные результаты теста на COVID-19.

Бюль на нынешнем Евро приняла участие во всех матчах немок, начиная каждую из четырёх игр в стартовом составе. На её счету гол и результативная передача.

Полуфинал, в котором встретятся сборные Германии и Франции, состоится 27 июля. В другой игре этой стадии, которая пройдёт сегодня, 26 июля, примут участие Англия и Швеция.

Финал турнира состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли».