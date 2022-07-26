У нападающей сборной Германии ковид. Она пропустит полуфинал Евро с Францией

Нападающая национальной команды Германии и мюнхенской «Баварии» Клара Бюль пропустит полуфинальную встречу чемпионата Европы с Францией. Она сдала положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба немецкой сборной.
Нападающая сейчас находится в изоляции, однако пока у неё не было никаких симптомов заболевания. Остальные футболистки, а также представители тренерского штаба Германии получили отрицательные результаты теста на COVID-19.
Бюль на нынешнем Евро приняла участие во всех матчах немок, начиная каждую из четырёх игр в стартовом составе. На её счету гол и результативная передача.
Полуфинал, в котором встретятся сборные Германии и Франции, состоится 27 июля. В другой игре этой стадии, которая пройдёт сегодня, 26 июля, примут участие Англия и Швеция.
Финал турнира состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли».
- 26 июля 2022
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