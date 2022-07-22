Футболистка сборной Германии забила в четырёх подряд матчах Евро — это рекорд
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Футболистка сборной Германии и клуба «Вольфсбург» Александра Попп забила в четырёх подряд матчах на Евро. Это рекорд для женских чемпионатов Европы, сообщает Opta.
31-летняя нападающая отличалась голом в каждой из игр национальной команды на турнире — во встречах с Данией, Испанией, Финляндией и Австрией.
Ранее в четырёх матчах чемпионата Европы подряд отличалась соотечественница Попп, Хайди Мор, в 1999 году признанная лучшей футболисткой 20 века в Европе. Но, в отличие от Попп, она забивала на двух разных турнирах — 1989-го и 1993-го года.
Напомним, сборная Германии вышла в полуфинал Евро, в котором сыграет с победителем пары Нидерланды — Франция. В четвертьфинальном матче немки со счётом 2:0 одолели австриек.
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