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Роман Бабаев оценил новый формат Кубка России

Роман Бабаев оценил новый формат Кубка России
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Президент ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что думает о новом формате Кубка России. Ранее в РФС рассматривали вариант с возможностью организации нового турнира Кубка РПЛ, однако решили отказаться от него.

«Изменится ли финансирование Кубка России? Пока непонятно. Много вопросов, связанных с календарём, с вещателями. Потерпите. Когда есть чем поделиться, мы сообщаем.

Кубок России будет менее интересным, чем Кубок лиги? Почему? Если полностью повторяется формат его проведения, сохраняется тот самый интересный для болельщиков и футболистов вариант Double-elimination… Весной были полуфиналы — сейчас это мини-финалы. Много нововведений, которые будут весьма полезными», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финальном матче турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.

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