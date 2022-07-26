Роман Бабаев оценил новый формат Кубка России

Президент ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что думает о новом формате Кубка России. Ранее в РФС рассматривали вариант с возможностью организации нового турнира Кубка РПЛ, однако решили отказаться от него.
«Изменится ли финансирование Кубка России? Пока непонятно. Много вопросов, связанных с календарём, с вещателями. Потерпите. Когда есть чем поделиться, мы сообщаем.
Кубок России будет менее интересным, чем Кубок лиги? Почему? Если полностью повторяется формат его проведения, сохраняется тот самый интересный для болельщиков и футболистов вариант Double-elimination… Весной были полуфиналы — сейчас это мини-финалы. Много нововведений, которые будут весьма полезными», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финальном матче турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.
- 26 июля 2022
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