Роман Бабаев оценил новый формат Кубка России

Президент ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что думает о новом формате Кубка России. Ранее в РФС рассматривали вариант с возможностью организации нового турнира Кубка РПЛ, однако решили отказаться от него.

«Изменится ли финансирование Кубка России? Пока непонятно. Много вопросов, связанных с календарём, с вещателями. Потерпите. Когда есть чем поделиться, мы сообщаем.



Кубок России будет менее интересным, чем Кубок лиги? Почему? Если полностью повторяется формат его проведения, сохраняется тот самый интересный для болельщиков и футболистов вариант Double-elimination… Весной были полуфиналы — сейчас это мини-финалы. Много нововведений, которые будут весьма полезными», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финальном матче турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.