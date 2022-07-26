Гендиректор «Динамо» Пивоваров: два вещателя будут транслировать Кубок? Пока решения нет

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на информацию о возможной трансляции матчей Кубка России по футболу двумя вещателями.

«Два вещателя будут транслировать Кубок? Пока решения нет», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что рассматривается вариант изменения формата Кубка России. Если реформа будет принята, новый формат турнира будет введён со следующего сезона. Также сообщалось, что новыми спонсорами Кубка России могут стать компании «Яндекс» или «Фонбет».



Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финальном матче турнира сезона-2021/2022 красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.