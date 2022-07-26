Определены герой и антигерой 2-го тура РПЛ по версии читателей «Чемпионата»
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«Чемпионат» подвёл итог опроса среди читателей на звание героя и антигероя второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
В телеграм-канале «Чемпионата» читатели выбрали героем второго тура РПЛ нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого. Форвард в матче с «Уралом» (3:0) оформил хет-трик, который стал первым в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Антигероем тура стал полузащитник «Краснодара» Александр Черников, который был удалён в матче с московским «Спартаком». Встреча в Краснодаре завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 4:1.
После двух туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 является ЦСКА, набравший шесть очков. В тройку лидеров входят «Спартак» (4) и «Зенит» (4).
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