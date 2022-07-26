Агент Шомуродова отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Ромы»
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Представитель ProSports Management Кахор Муминов, ведущий дела нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова, отреагировал на информацию о возможном уходе узбекского футболиста из итальянского клуба.
«Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас можно сказать лишь одно: Эльдор — игрок «Ромы». Всё остальное лишь спекуляции в прессе. Могут ли быть какие-то изменения? Здесь я бы ничего не исключал», — приводит слова Муминова Metaratings.
Ранее появилась информация, что «Рома» готова расстаться с Шомуродовым в летнее трансферное окно, так как футболист не впечатлил наставника римлян Жозе Моуринью во время предсезонных сборов. Форвард выступает в составе «Ромы» с 2020 года. Ранее Шомуродов играл за «Ростов».
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