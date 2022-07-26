Англичанка Бет Мид повторила рекорд по голам за один женский чемпионат Европы

Английская нападающая Бет Мид открыла счёт в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2022 среди женских команд со Швецией (1:0, перерыв).



Этот гол стал шестым для английской футболистки на этом турнире. Таким образом, Мид повторила рекорд по количеству голов, забитых на одном женском чемпионате Европы. Рекорд принадлежит бывшей футболистке Инке Грингс, которая на турнире 2009 года забила шесть мячей, выступая за национальную команду Германии.

В другом полуфинале турнира сыграют женские команды Германии и Франции. Чемпионат Европы — 2022 среди женских сборных продлится до 31 июля. Финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.