Нападающая сборной Англии Мид открыла счёт в матче 1/2 финала женского Евро со Швецией

В матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии встречается с командой Швеции. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу английских футболисток.

На 34-й минуте матча счёт открыла нападающая сборной Англии Бет Мид. Результативную передачу отдала английская защитница Люси Бронз.

В четвертьфинале чемпионата Европы — 2022 сборная Англии в дополнительное время обыграла национальную команду Испании со счётом 2:1. На групповом этапе сборной Англии противостояли Австрия, Норвегия и Северная Ирландия. Швеция с минимальным счётом обыграла команду Бельгии (1:0). В группе Швеция играла с командами Швейцарии, Португалии и Нидерландов.