Сборная Англии разгромила Швецию и вышла в финал женского Евро-2022

В матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии встречалась с национальной командой Швеции. Игра прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) и завершилась победой английских футболисток со счётом 4:0.



На 34-й минуте матча счёт открыла нападающая сборной Англии Бет Мид. Результативную передачу отдала английская защитница Люси Бронз. На 48-й минуте Бронз упрочила преимущество своей команды в счёте, забив гол после передачи Мид. На 68-й минуте встречи полузащитница сборной Англии Алессия Руссо забила третий гол в ворота шведской команды. Итоговый счёт на 77-й минуте установила английская нападающая Фрэн Кирби.



Таким образом, женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция.