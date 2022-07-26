Сборная Англии разгромила Швецию и вышла в финал женского Евро-2022

В матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии встречалась с национальной командой Швеции. Игра прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) и завершилась победой английских футболисток со счётом 4:0.
На 34-й минуте матча счёт открыла нападающая сборной Англии Бет Мид. Результативную передачу отдала английская защитница Люси Бронз. На 48-й минуте Бронз упрочила преимущество своей команды в счёте, забив гол после передачи Мид. На 68-й минуте встречи полузащитница сборной Англии Алессия Руссо забила третий гол в ворота шведской команды. Итоговый счёт на 77-й минуте установила английская нападающая Фрэн Кирби.
Таким образом, женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция.
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