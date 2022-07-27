Фанаты «Марибора» вывесили флаг Украины в матче квалификации ЛЧ с «Шерифом» в Кишинёве

Болельщики словенского «Марибора» вывесили на трибунах флаг Украины во время ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Шерифом». Матч проходил в Кишинёве на стадионе «Зимбру» и завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Напомним, первый матч между командами завершился со счётом 0:0. Таким образом, «Шериф» вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперником молдавского клуба на этой стадии турнира станет «Виктория» Пльзень. Первый матч между командами состоится 2 августа. Ответная встреча запланировала на 9 августа.
Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие команды попадут в раунд плей-офф Лиги Европы.
Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 запланирован в Стамбуле. Действующим победителем турнира является «Реал».
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