Сергей Семак: «Зенит» — один из фаворитов РПЛ, но вешать на нас медали заранее неправильно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» высказался о статусе фаворита турнира и рассказал о задачах команды.
«Мы являемся одним из фаворитов чемпионата, но вешать на нас медали заранее неправильно. Это слова и не более того.
Сыграно всего два тура, будут разные серии, спады. Наша задача эти спады минимизировать и пройти всю дистанцию чемпионата лучше других. Всё меняется, железная дорога — тоже», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После двух туров лидером соревнований является ЦСКА.
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