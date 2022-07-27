Сергей Семак: «Зенит» — один из фаворитов РПЛ, но вешать на нас медали заранее неправильно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» высказался о статусе фаворита турнира и рассказал о задачах команды.



«Мы являемся одним из фаворитов чемпионата, но вешать на нас медали заранее неправильно. Это слова и не более того.



Сыграно всего два тура, будут разные серии, спады. Наша задача эти спады минимизировать и пройти всю дистанцию чемпионата лучше других. Всё меняется, железная дорога — тоже», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Зенит» — «Локомотив» состоится 30 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После двух туров лидером соревнований является ЦСКА.