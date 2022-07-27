Родригао рассказал об адаптации в «Зените»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал о ходе адаптации в санкт-петербургской команде, а также отметил, что новый климат не пугает его.

«Я уже чувствую себя гораздо лучше — все бытовые вопросы решены, я существенно продвинулся в плане общей адаптации. Думаю, ещё не до конца хватает слаженного взаимодействия с партнёрами, но я буду работать над тем, чтобы отточить и это.

Я довольно давно уехал из Бразилии — и в Португалии, где я играл, и в Сочи достаточно холодно, поэтому привыкание к климату не пугает меня», — приводит слова Родригао пресс-служба «Зенита».

Напомним, Родригао перешёл из «Сочи» в «Зенит» этим летом. В прошлом сезоне 26-летний футболист принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2022/2023 Родригао сыграл в двух встречах РПЛ и не отметился результативными действиями.