Дэвид Бекхэм поздравил женскую сборную Англии с выходом в финал Евро-2022

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к женской национальной команде после победы в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2022 со сборной Швеции.



«Какой вечер, поздравляю девушек. Мы были рады видеть ваш триумф, и я знаю, что один человек был действительно взволнован этим событием. Это моя дочь Харпер. Спасибо, что вдохновили её», — написал Бекхэм на своей странице в социальных сетях.



Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.

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