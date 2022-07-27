Дэвид Бекхэм поздравил женскую сборную Англии с выходом в финал Евро-2022

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к женской национальной команде после победы в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2022 со сборной Швеции.
«Какой вечер, поздравляю девушек. Мы были рады видеть ваш триумф, и я знаю, что один человек был действительно взволнован этим событием. Это моя дочь Харпер. Спасибо, что вдохновили её», — написал Бекхэм на своей странице в социальных сетях.
Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.
- 27 июля 2022
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