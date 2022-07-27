Футболистка сборной Швеции расплакалась во время интервью после разгрома от Англии
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Футболистка сборной Швеции Магдалена Эрикссон не смогла сдержать эмоций после поражения в матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Англии (0:4).
«В первые 30 минут мы могли забить два-три гола, а Англия ничего не создала. Но когда они забили, все увидели, насколько голы меняют картину игры. В этом матче нам было очень трудно. 0:4 — это ужасный результат. Многое было против нас. В таких турнирах часто зависишь от удачи.
Теперь нужно проанализировать произошедшее и учиться на собственных ошибках. Этот матч не определяет нас. Моментами мы справились действительно хорошо. Хочу поблагодарить болельщиков, я очень им признательна за поддержку», — приводит слова Эрикссон SVT Sport.
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