Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка сборной Швеции расплакалась во время интервью после разгрома от Англии

Футболистка сборной Швеции расплакалась во время интервью после разгрома от Англии
Комментарии

Футболистка сборной Швеции Магдалена Эрикссон не смогла сдержать эмоций после поражения в матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Англии (0:4).

«В первые 30 минут мы могли забить два-три гола, а Англия ничего не создала. Но когда они забили, все увидели, насколько голы меняют картину игры. В этом матче нам было очень трудно. 0:4 — это ужасный результат. Многое было против нас. В таких турнирах часто зависишь от удачи.

Теперь нужно проанализировать произошедшее и учиться на собственных ошибках. Этот матч не определяет нас. Моментами мы справились действительно хорошо. Хочу поблагодарить болельщиков, я очень им признательна за поддержку», — приводит слова Эрикссон SVT Sport.

Новость по теме
Принц Уильям поздравил сборную Англии с выходом в финал женского Евро-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022