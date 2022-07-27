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Баженов считает, что «Спартаку» будет тяжело заменить Виктора Мозеса в случае его ухода

Баженов считает, что «Спартаку» будет тяжело заменить Виктора Мозеса в случае его ухода
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса. Он отметил, что клубу будет тяжело заменить футболиста, если он примет решение покинуть Россию.

«Мозеса будет тяжело заменить. Думаю, что если любой легионер или лидер команды, а Мозес входит в их число, покинет клуб, то это потеря. Однако все мы живём в этой парадигме, такая жизнь. Значит, надо будет заменять. А заменить будет тяжело», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что Мозес в скором времени может покинуть московский клуб. Причиной может стать желание супруги футболиста уехать из России. Сообщалось, что услуги Мозеса были предложены миланскому «Интеру», «Торино» и клубам английской Премьер-лиги.

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