Шпилевский — об игроках из бывшего СССР: агенты звонят, но панибратства быть не должно

Главный тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал, есть ли в трансферной политике клуба особый акцент на русскоязычных футболистов.



«Чувствуется внимание со стороны прессы, агенты тоже звонят. Но это не должно играть какую-то роль, тут чисто спортивный принцип. Никакого панибратства не должно быть, и владелец это знает. Нам неважно, кто ты — африканец, белорус, россиянин или кто-то ещё. Мы хотим брать футболистов, подходящих под нашу игру. Ну и клуб, конечно, хочет на этом зарабатывать. А я хочу ему в этом помочь. Для многих то, что происходит сейчас с «Арисом», — реально сказка. Я это вижу и ценю, клуб действительно очень быстро вырос. Аналог у меня был в «РБ Лейпциг», когда команда каждый год поднималась и за четыре года дошла до Лиги чемпионов. Нужно стремиться дальше, чтобы в следующем сезоне как минимум подтвердить уровень. У нас задачи не меняются, мы амбициозны», — сказал Алексей Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.